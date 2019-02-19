شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تعتزم طرح صكوك دولية دولارية ذات أولوية وغير مدعومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمرين استعداداً لطرح صكوك بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وأشارت المراعي، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن قيمة الطرح ستُحدد بحسب ظروف السوق، علماً بأن الطرح سيكون بمدد إستحقاق متوسطة، ضمن برنامج صكوك المراعي الذي أسس حديثاً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي،

ويتمثل الهدف من الطرح في تمويل أغراض الشركة العامة وإعادة التمويل، علماً بأن الطرح خاضع لموافقة الجهات الرسمية.

ووفقاً للبيان، ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.

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وقامت المراعي، بتعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك اتش إس بي سي كمنسقين رئيسيين، مع تعيين كل من جي آي بي كابيتال وجي بي مورغان و بنك ستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب وذلك لترتيب سلسة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في اسيا و أوروبا والشرق الأوسط إبتداءً من تاريخ 21 فبراير الجاري.

وتجدر الإشارة إلى حصول المراعي على تصنيف ائتماني من الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة موديز الائتمانية الدولية.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى قيام وكالة ستاندرد آند بورز بمنحها تصنيف ائتماني من الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 369.6 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 512.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في 2017، بتراجع بلغ 7.9%.