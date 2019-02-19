شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "السعودي الفرنسي" بقيمة 310 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج للورق "مبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع الشريعة الإسلامية- بقيمة 310 مليون ريال، مع البنك السعودي الفرنسي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن إتفاقية التسهيلات البنكية قابلة للتجديد في نهاية الاتفاقية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وبحسب البيان، تستهدف مبكو من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

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وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وكانت مبكو قد وقعت، في أكتوبر الماضي، تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 100 مليون ريال، لمدة تمويل تمتد حتى 7 يوليو 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 22.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 87.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 99.7%.