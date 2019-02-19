الان تتابع تخفيض تسعيرة 276 دواءً خلال عامين بما يعادل 400 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن تخفيض أسعار نحو 276 دواء خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى توفير 400 مليون ريال في السنة، على حد قوله.

وأشار الجضعي إلى أنه يتم النظر عند التسعير الى 30 دولة وللشركات المسوقة للدواء ويؤخذ الأقل سعرا عادة, وتراجع الأسعار كل خمس سنوات وربما أقل.

جاء ذلك خلال لقاءه أمس مع نخبة من الكتاب والمثقفين والصحفيين في مقر الهيئة بالرياض بحضور د.صالح الدوسري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، وم.علي الضلعان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة.

ولفت الجضعي إلى أن الهيئة وضعت ضوابط لنقل الأغذية والأدوية وسيتم التطبيق بشكل كامل في ديسمبر 2019م بحيث يكون هناك قارئ لدرجة الحرارة مربوط على مدار الساعة بالإنترنت ويكون متواصل مع الجهات المعنية.

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وتطرق الجضعي إلى أن خطة الهيئة الثالثة والحالية فيها مراجعة لرؤية الهيئة في الريادة العالمية بما يتوافق مع رؤية 2030م بأن تكون المملكة رائدة في شتى المجالات وأن تصبح الهيئة خلال خمس سنوات أفضل جهات رقابية في العالم.

من جانبه قال الدكتور صالح الدوسري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، إن الهيئة نفذت في عام 2018م البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات والأغذية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم سحب 3421 عينة من الخضروات والفواكه من جميع الأسواق المركزية الثمانية ومن نقاط التفتيش على مداخل مدينة الرياض وأيضا من المستودعات الغذائية والأسواق العامة على مستوى المملكة.

وأشار الدوسري إلى أن الهيئة سوف تصدر التقرير السنوي لهذا البرنامج وسوف يتم الإعلان عن نسب المخالفات التي تم اكتشافها على حسب مناطق المملكة ونوعية الخضار والفواكه الأكثر تلوثا بالمبيدات للمنتجات المحلية والمستوردة.

وأعلن الدوسري عن التوجه للإعلان عن قائمة المخالفات حسب الدول وسوف تزود جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا التقرير كما سيتاح بموقع الهيئة من أجل الاستفادة من هذه النتائج والسعي للحد من هذه المخالفات.

وتطرق إلى أن نسبة العينات المخالفة في الربع الأول من عام 2018 م بلغت 17٪ بينما انخفضت في الربع الرابع إلى 7٪ تقريبا.