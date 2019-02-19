شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسرة 52 نقطة، ليغلق عند مستوى 9982.25 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.9 مليون سهم بقيمة 263.3 مليون ريال قطرى عبر 5541 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقر 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.45%، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.