مصادر: مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم أواخر مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع الطاقة إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أواخر مارس . أوضح المصدران أن الشحنة للتسليم في 29 أو 30 مارس على أن تُقدم العروض بحلول 21 فبراير . وفي الأسبوع الماضي، سعت المؤسسة لشحنة غاز مسال تسليم 20 أو 21 مارس ، لكن تفاصيل الترسية لم تتضح حتى الآن.



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