شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر الثانى.. 15.4% انخفاضا فى صناعة الورق والأجهزة الكهربائية تتراجع 4.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صناعة الورق ومنتجاته، تراجعا فى تكلفة إنتاجها خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت نسبة الانخفاض 15.4%، وذلك بعد أن سجل الرقم القياسى لها 77.44 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ 91.59 نقطة فى شهر نوفمبر السابق له، ويرجع السبب فى هذا الانخفاض وفقا لخطة الإنتاج والصيانة المستهدفة.

يذكر أن شهر ديسمبر 2018، هو الشهر الثانى على التوالى الذى تتراجع خلاله صناعة الورق، حيث شهدت تكلفة إنتاج تلك الصناعة تراجعا خلال شهر نوفبمبر السابق له، وجاء تراجعها فى هذا الشهر بنسبة 7.2%، بعد أن سجل الرقم القياسى لها 91.24 نقطة خلال شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ 98.34 نقطة فى شهر أكتوبر السابق له مباشرة.

كما شهدت صناعة الأجهزة الكهربائية تراجعاً أيضا بنسبة 4.5%، حيث بلغ الرقم القياسى لها فى ديسمبر الماضى 100.02، مقارنة بـ 104.77 فى شهر نوفمبر 2018، وذلك لموسمية الإنتاج ووجود أعطال بأحد خطوط الإنتاج لاحدى المصادر.

وبحسب البيان الصادر اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصــاء، حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2018، بلغ الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 133.68 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018 (أولى)، مقابل 132.95 نقطة خلال شهر نوفمبر 2018 (نهائى) بنسبة ارتفاع قدرها 0.55%.

وأشار البيان، إلى صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، والتى شهدت تكلفة إنتاجها ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ الرقم القياسى لها 200.15 نقطة خلال ديسمبر 2018، مقارنة بشهر نوفمبر 2018، والذى بلغ الرقم القياسى خلاله 171.34 نقطة، ويرجع السبب فى ارتفاع تكلفة صناعة تلك المستحضرات إلى توافر الخامات والمواد الأولية المطلوبة للإنتاج.

ومن الصناعات التى شهدت تكلفة إنتاجها ارتفاعا أيضاً، صناعة الآلات والمعدات، حيث بلغ الرقم القياسى لها 290.42 نقطة خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة بـ237.17 نقطة فى شهر نوفمبر 2018، بارتفــاع قدره 22.5%، وذلك لزيادة مبيعات التصدير وارتفاع إنتاج شركات صناعة التكييفات.