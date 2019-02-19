شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يظل قرب ذروة 10 أشهر والبلاديوم عند مستوى مرتفع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها فى عشرة أشهر اليوم الثلاثاء، مع تضاؤل جاذبية الدولار بفعل حالة التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية، فى حين سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا بفعل مخاوف تتعلق بالمعروض.

وكان السعر الفورى للذهب منخفضا 0.2% إلى 1323.28 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن لامس 1327.64 دولار فى الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1326.4 دولار للأوقية.

تستضيف واشنطن فى وقت لاحق اليوم جولة جديدة من المحادثات بين بكين والولايات المتحدة لحل نزاعهما التجارى ويعقب ذلك جلسات أعلى مستوى على مدار الأسبوع.

وقالت هيلين لاو المحللة فى أرجونوت للأوراق المالية "إذا حدث تقدم فى محادثات التجارة فستكون هناك شهية متزايدة لعملات الأسواق الناشئة، وسيحل الضعف بالدولار الأمريكى" مضيفة أن الدولار سيفقد إغراء الملاذ الآمن، وهو ما سيدعم الذهب.

ولامس البلاديوم ذروة جديدة عند 1475.5 دولار للأوقية. وصعد المعدن حوالى 17% منذ بداية العام الحالى.

وتعزز الطلب على المعدن المستخدم فى الحفز الذاتى بفعل عجز فى المعروض بالسوق وسط تشديد فى معايير الانبعاثات.

ونزلت الفضة 0.5% إلى 15.72 دولار للأوقية فى حين ارتفع البلاتين 0.4% مسجلا 804.96 دولار للأوقية بعد أن لامس 807.5 دولار فى وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير.