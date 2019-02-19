شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنزل من أعلى مستوى فى 3 أشهر بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ستة أيام ، لتنزل من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر والأعلى فى 2019 ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى الحذر من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضعف الطلب على الوقود خلال هذا العام ، فى الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

بحلول الساعة 10:05جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 56.43$،وسجل أعلى مستوي 56.53$ ،وأدنى مستوي 56.02 $.

ونزل خام برنت إلى مستوي 66.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 66.40$ ،وسجل أعلى مستوي 66.63$ ،وأدنى مستوي 65.96$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 56.71$ للبرميل ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.3% ،وسجلت مستوى 66.81$ للبرميل الأعلى منذ 20 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

حققت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة بمتوسط 6.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ حزيران/يونيو 2018 ، فى ظل انحسار المخاوف حيال تخمة المعروض العالمي.

بخلاف عمليات التصحيح وجني الأرباح ، تتراجع أسعار النفط مع تنامي الحذر من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يضعف الطلب على الوقود خلال هذا العام.

قال بنك "أوف أميركا ميريل لينش" إن النزاع التجاري الأمريكي الصيني كان يضر نمو الاقتصاد العالمي ، ومعالجة هذا النزاع أمر أساسي لتحسين التوقعات الاقتصادية.

بعد جولة من المحادثات التجارية الإيجابية الأسبوع الماضي بين الولايات المتحدة والصين فى العاصمة الصينية بكين ، تنطلق هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثة فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، بحضور وفد صيني رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني.