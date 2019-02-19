شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الصعود مقتربا من حاجز 4,000$ للمرة الأولى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، ضمن أطول سلسلة صعود يومي هذا العام ، لتقترب من الوصول إلى حاجز 4,000$ للمرة الأولى فى ستة أسابيع ، مع استمرار تحسن مستويات الطلب الاستثماري ودخول سيولة جديدة ، وسط التطورات الإيجابية التي تسيطر على سوق التشفير خلال الفترة الحالية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:20بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,890$ بارتفاع قدره 19$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,870$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,955$ الأعلى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي ، وأدنى سعر عند 3,840$.

نجح البتكوين يوم الاثنين فى إضافة ارتفاعا بنسبة 6.8% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مع تسارع الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 134 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي ، مع استمرار صعود أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق.

خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية بأكثر من 23 مليار$ من 111 مليار $ إلى 134$ مليار$، فى علامة قوية على تحسن مستويات الطلب الاستثماري ودخول سيولة جديدة إلى السوق.

يأتي هذا التحسن فى ظل التطورات الإيجابية التي سيطرت على سوق التشفير خلال تلك الفترة ،والتي تصب فى صالح تعزيز القواعد الأساسية ، وإن يكون السوق أكثر تنظيما ومراقبة عن ذي قبل.

بعد إعادة تشغيل الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة ، أصبح من المتوقع أن تحرز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تقدما فى طريق الموافقة أو رفض إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

وتشير بعض التوقعات إلى صدور قرار الهيئة فى غضون الشهر أو الشهرين المقبلين ، والذي يمكن أن يكون عاملا دافعا وكبير للزخم فى سوق التشفير.

وفى هذا الإطار أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTCالتركيز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

فى إندونيسيا أعلنت وكالة تنظيم تداول السلع والعقود الآجلة Bappebti وهي وكالة تابعة لوزارة التجارة الإندونيسية بالأمس عن القواعد الجديدة لتداول الأصول المشفرة،والتي تشترط ضرورة تسجيل الأصل الآجل والموافقة عليه قبل التشغيل.

وقال "اندراساري ويسنو" رئيس الوكالة فى بيان رسمي إن اللوائح التنظيمية وضعت لتوفير اليقين القانوني لقطاع التشفير الآجل ، وكذلك لحماية المؤسسين و المستثمرين.

قال بريان كيلي محلل العملات الرقمية البارز فى CNBC أن البتكوين حاليا أقل بحوالي 50% من قيمته الحقيقية ،وأنه من المحتمل حاليا أن تكون معظم العملات الرقمية قريبة من القاع.

وتنبأ كيلي بأن يكون عام 2019 أفضل بالنسبة لسوق التشفير ، مع تسليمه بأن عام 2018 قد حدد بالفعل مستويات منخفضة للغاية للأصول الرقمية.