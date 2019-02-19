شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار متوسط الأجور في بريطانيا عند أعلى مستوى منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش متوسط الأجور لثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول/ديسمبر مرتفعا 3.4% ،أقل من التوقعات التي أشارت إلي ارتفاع 3.5% ،طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع 3.4% ، والتي تعد أعلى قراءة منذ مستوى منذ نيسان/أبريل 2010.

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