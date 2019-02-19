شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الإعانة البريطانية أسوأ من التوقعات– يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش التغيير في طلبات الإعانة لشهر كانون الثاني/يناير مسجلة ارتفاعا بنحو 14.2 ألف ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 12.3 ألف ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنحو 20.8 ألف ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني .

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