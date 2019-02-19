سحر نصر: شركات إيطالية ترغب في توسيع استثماراتها في مصر

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد من الشركات الإيطالية أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها في مصر والدخول في مشروعات جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة.

وبحسب “البيان”، عقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عدة لقاءات مع شركات ايطالية، خلال زيارتها إلى العاصمة الايطالية “روما”.

وقال البيان، إن عددًا من الشركات أبدت رغبتها في توسيع استثماراتها في مصر، والدخول في مشروعات استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصناعة بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة والتي ساهمت في توفير المناخ المناسب للاستثمارات بمصر.

وذكر “البيان”، أن نصر التقت جوزيبي دي بيني، رئيس مجلس إدارة شركة إيطالجين، حيث تم بحث استثمار الشركة بمجال الطاقة المتجددة.

وأعربت “نصر”، عن ترحيب الحكومة، برغبة الشركة الإيطالية في الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة الاستثمارات في هذا المجال في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها.

كما بحثت “نصر” مع أندريا فينيتسيا، المدير العام لمجموعة مكافاري، زيادة استثمارات المجموعة في مصر بمجال البنية الأساسية.

وقال فينيتسيا في البيان، إن مجموعة مكافارب، هي مجموعة إيطالية متعددة القطاعات تستثمر في الطاقة المتجددة والبيئة، والأغذية والزراعة والعقارات، في نحو 100 دولة.

وقالت “نصر”، إن الحكومة تشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية الأساسية لكونه ركيزة التنمية.

والتقت الوزيرة ماركو زيجون، رئيس شركة جيترا الإيطالية، والذي أوضح رغبة شركته في زيادة استثماراتها في مصر من خلال إنشاء شراكات مع شركات مصرية في مجال الطاقة.

وقال البيان إن اللقاءات مع الوزيرة شملت، جيوفاني روكا، النائب الأول لشركة فيروفي ديلو ستاتو الإيطالية، وهي المسؤولة عن تشغيل شبكة السكك الحديدية الإيطالية، التعاون في الاستثمار في تطوير قطاع النقل في مصر.

وأضاف البيان أن سحر التقت ستيفانو ياناكوني، مدير الشرق الأوسط وغرب أفريقيا بشركة مابي الإيطالية، وقال إن شركته تستثمر في 35 دولة، وتعمل حاليا على إنشاء مصنع جديد بمصر لتصنيع الكيماويات المستخدمة في مواد الطلاء.

والتقت نصر، بامبرتو سارنو، نائب رئيس، شركة أي سي بويلر الإيطالية، وقال إن المشروعات المستقبلية التي ترغب الشركة في الاستثمار فيها في مصر في المجالات المساعدة لإنتاج الطاقة.

وبحسب البيان فإن نصر التقت جوزيبي اوكو، رئيس البنية التحتية بشركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، والذي أوضح أن مصر تعد دولة استراتيجية بالنسبة لشركته.

كانت هذه تفاصيل خبر سحر نصر: شركات إيطالية ترغب في توسيع استثماراتها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.