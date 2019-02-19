شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: السعودية تخفض صادرات الخام الخفيف لآسيا فى إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط فى العالم، تعتزم تقليص إمدادات النفط الخام الخفيف المتجهة إلى المشترين الآسيويين لشهر إبريل.

على عكس الشهرين السابقين، من المتوقع بحسب المصدرين أن يتوقف المنتج عن توريد إمدادات إضافية من الخام العربي الخفيف جدا فوق الأحجام المتعاقد عليها.

وأوضح المصدران أن الخطوة حسنت الطلب على الخامات الخفيفة عالية الكبريت، مثل مربان وداس من أبوظبي، في السوق الفورية الآسيوية، مما يقلص خصم أسعار تلك الخامات، ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى أرامكو السعودية للحصول على تعليق.