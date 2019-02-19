شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تبدأ تلقى العروض فى طرح سندات دولارية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية محمد معيط لرويترز اليوم الثلاثاء إن مصر بدأت اليوم تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق اليوم.

وكانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.

وأضاف معيط "نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة... بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم.. الطرح بالدولار".

ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل بشأن قيمة الطرح، مكتفيا بالقول "سنرى العروض".

كان معيط أبلغ رويترز في يناير أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير ومارس بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.