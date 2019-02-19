شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحا عدد 5.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1384.56 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 111 ألف سهم، بقيمة قدرها 29.5 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 22.81% مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 6.96%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.14% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.88%.
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