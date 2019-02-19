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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-2-2019 وتباين العملة الأوروبية بين البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال تعاملات منتصف الأسبوع، اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019، مسجلا فروقا فى سعره من بنك لآخر مقابل العملة المصرية.
بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 19.74 جنيه للشراء، و 19.90 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك أبو ظبى الإسلامى 19.80 جنيه للشراء، و 19.95 جنيه للبيع، مختلفا عن تلك الأسعار فى بنك الاستثمار العربى، والذى سجل فى التعاملات الحالية به 19.79 جنيه للشراء، 19.98 جنيه للبيع.
وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، وفقا لأحدث تعاملات بنكية لعدد من المصارف والبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى....
سعر اليورو فى البنك المركزى
19.82 جنيه للشراء
19.97 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.74 جنيه للشراء
19.90 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
19.74 جنيه للشراء
19.90جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
19.67 جنيه للشراء
19.98 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.74 جنيه للشراء
19.90 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.80 جنيه للشراء
19.95 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.72 جنيه للشراء
19.88 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الاستثمار العربى
19.79 جنيه للشراء
19.98 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك عوده
19.79 جنيه للشراء
19.95 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.