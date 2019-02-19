شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسوم إغراق لمدة 5 سنوات على واردات الأقلام الحبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند، ولمدة 5 سنوات مع تعديل القيمة المفروضة لتصبح 65% من القيمة cif بما لا يقل عن 0.025 دولار أمريكي.

وجاء فى القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، إنه سيتم التفعيل بدءا من تاريخ صدور القرار الوزارى رقم 127 لسنة 2018 وينتهى فى 20 فبراير 2023.

وجاء القرار بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناءً على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت مراجعة الرسوم المفروضة واستمرار فرضها، حيث إن انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار الإغراق من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وتكرار الضرر الواقع على الصناعة المحلية.