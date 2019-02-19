شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-2-2019 واستقرار العملة الأمريكية فى منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019، منتصف تعاملات الأسبوع المصرفى، مسجلا فروقا فى سعره تراوحت من 2-6 قروش.

بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.49 جنيه للشراء، و 17.59 جنيه للبيع، مختلفا سعره فى بنك البركة، والذى ارتفع فيه عن البنك الأهلى، بالغاً 17.51 جنيه للشراء، و 17.61 جنيها للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء 17.62 جنيه للبيع

17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء 17.59 جنيه للبيع

17.51 جنيه للشراء 17.61 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 17.54 جنيه للشراء 17.64 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك العقارى المصرى 17.55 جنيه للشراء 17.65 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك البركة

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية