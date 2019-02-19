شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط يلتقى ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لمناقشة تطوير نظم المتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، أريلد هيج نائب مدير مكتب التقييم المستقل التابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وذلك لبحث ومناقشة مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019.

وأكد كمالى فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللقاء يأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير نظم المتابعة والتقييم فى مصر هدفاً لرفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة الاستثمارات العامة.

وأشار إلى مجهودات الوزارة فى تطوير عملية التقييم والمتابعة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد متابعة الخطة الاستثمارية، وكذلك المنظومة الالكترونية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، لافتاً إلى ما أحدثته المنظومتين من طفرة فى نظام إعداد الخطة والمتابعة فى مصر من خلال التحول من النظام الورقى إلى النظام الالكترونى، والتى تتيح خدمة إعداد الخطة والمتابعة لجميع الجهات الحكومية بصورة الكترونية.

وأضاف كمالى أن الوزارة أطلقت المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم" فى إطار تنفيذ مُستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، لافتا إلى أن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المُحقق فى تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018-2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يُفيد فى تقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى لتمثل بذلك أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى، حيث تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموى والتنافسية والتنمية المستدامة مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع، مؤكداً أن الوزارة تستهدف أن تكون تلك المنظومة أداة فعالة فى تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التى تواجه الأجهزة الحكومية فى تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور فى الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل من خلال إيجاد الحلول المُناسبة له.

وأكد الطرفان على أهمية المتابعة والتقييم فى دعم صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، بالإضافة إلى أهمية التطور نحو المتابعة القائمة على الأثر.

جدير بالذكر أن مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين الدول المختلفة حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، ومناقشة التحديات التى تواجه عملية التقييم والمتابعة، إلى جانب استخلاص الدروس التى تمكن الدول من الاستفادة من التجارب المتبادلة ويتم تنظيم المؤتمر كل سنتين منذ عام 2009، ومن المقرر تنظيم المؤتمر فى نسخته الخامسة هذا العام خلال شهر أكتوبر المقبل.