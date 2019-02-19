شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-2-2019 والتباين يسيطر على التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 19-2-2019، بين الارتفاع الطفيف لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى عند ختام تعاملات الأمس، فيما شهد سعر الدينار الكويتى ارتفاعاً طفيفاً اليوم، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، مقارنة بأسعار إغلاق أمس الاثنين.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الثلاثاء، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.49 جنيه للشراء، 17.59 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة، والذى ارتفع به قرشين عن البنك الأهلى، 17.51 جنيها للشراء، و 17.61 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.62 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك البركة

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع





سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.74 جنيه للشراء، 19.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.55 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.66 جنيه للشراء، و 4.69 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع "طفيفاً" سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.81 جنيه للشراء 57.91 جنيه للبيع.