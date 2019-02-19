شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الجنيه الإسترليني ترقبا لصدور بيانات سوق العمل البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات سوق العمل فى المملكة المتحدة ،والتي توفر أدلة جديدة حول مسار أداء الاقتصاد الملكي.

يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.2920$ من سعر الافتتاح 1.2921$ ،وسجل أعلى سعر 1.2926$ وأدنى سعر 1.2895$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بحوالي 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، وفى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط حالة عدم اليقين تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،وتوالي بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الملكي.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن سوق العمل فى المملكة المتحدة البريطانية ، والتي توفر علامات قوية حول مسار أداء الاقتصاد الملكي.

الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني قد حذر مؤخرا من أن الاقتصاد قد يسجل هذا العام أقل وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،وأعاذ ذلك إلى حالة عدم اليقين تجاه بريكست ،وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

بحلول الساعة 09:30جرينتش يصدر مؤشر التغيير في طلبات إعانة البطالة لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع ارتفاع بنحو 12.3 ألف من ارتفاع بنحو 20.8 ألف فى كانون الأول/ديسمبر.

ويصدر أيضا معدل البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع نفس القراءة السابقة عند معدل 4.0% ، كما يصدر مؤشر متوسط الدخل للثلاثة أشهر المنتهية خلال كانون الأول/ديسمبر المتوقع ارتفاعا بنسبة 3.5% من ارتفاع بنسبة 3.4% بالقراءة السابقة.