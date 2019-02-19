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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلامس الحاجز الأولي– تحليل -19-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
نجح سعر النحاس بتشكيل اندفاع صاعد جديد محققا بذلك الهدف الأول المستقر عند 2.8400 والذي يشكل بدوره الحاجز الأولي أمام استئناف الهجوم الصاعد, محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يعزز توقعنا الصاعد بتقدميه لعزم إيجابي جديد, ليزيد بذلك من فرص تجاوز الحاجز الحالي والوصول نحو الهدف التالي المتمركز عند 2.9400 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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