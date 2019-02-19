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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديميه لتداولات إيجابية خلال الفترة الأخيرة معتمدا بذلك على قوة الدعم الأولي الثبات عند 775.00, نتوقع تسلل السعر خلال الفترة القريبة نحو الحاجز المتمركز حول 825.00 والذي بتجاوزه سيؤكد استعداده لاختبار المقاومة المحورية والمستقرة بقرب مستوى 870.00.
نود التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الأولي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية اللحظية ليستسلم بذلك للمحاولات السلبية ولنتوقع تكبده للعديد من الخسائر بانجذابه نحو 750.00 و 700.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 790.00 و 825.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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