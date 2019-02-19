- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة المستقرة عند 143.10 عن تأثره بسيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع بتسلل السعر قريبا دون المتوسط المتحرك 55 استهداف مستوى 141.45 ليشكل بدوره المحطة السلبية الأولى ومن ثم لننتظر انجذابه نحو 140.45 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.
نكرر التنويه هنا إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد تغييره للاتجاه العام ليبدأ ببناء تداولات صاعدة جديدة وليستهدف بذلك مستوى 143.60 وصولا نحو 144.80.
نطاق التداول المتوقع ما بين 143.00 و 141.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 19-2-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.