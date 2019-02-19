شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يميل نحو السلبية- تحليل - 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر الزوج بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة المستقرة عند 143.10 عن تأثره بسيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, نتوقع بتسلل السعر قريبا دون المتوسط المتحرك 55 استهداف مستوى 141.45 ليشكل بدوره المحطة السلبية الأولى ومن ثم لننتظر انجذابه نحو 140.45 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي.

نكرر التنويه هنا إلى أن محاولة اختراق السعر للمقاومة الحالية فإن ذلك سيؤكد تغييره للاتجاه العام ليبدأ ببناء تداولات صاعدة جديدة وليستهدف بذلك مستوى 143.60 وصولا نحو 144.80.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 143.00 و 141.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة