شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين دون أي تغيير- تحليل - 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر الزوج باستقراره المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة الممتدة نحو 125.45 تقريبا, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص تحقيقه للأهداف السلبية والتي تتمركز حول 124.20 و 123.50 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.45 و 124.20 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة

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