شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا, سهم باركليز يصمد ضمن النطاق السلبي- تحليل - 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر السهم على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة متأثرا بقوة المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 159.80 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات سلبية جديدة بوصوله نحو 157.65. تعارض المؤشرات الرئيسية قد يجبر السعر على تشكيل بعض التذبذبات الجانبية لننتظر اكتساب السعر لعزم سلبي جديد ليزيد بدوره من فرص الوصول نحو الهدف السلبي الأول المتمركز عند 154.00 ومن ثم لننتظر ملامسته للحاجز المستقر حول 149.55.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 159.80 و 154.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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