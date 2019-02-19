(SAMI) تتعاون مع «إل 3 تكنولوجيز» في تقنيات الأشعة الكهروضوئية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «إل 3 تكنولوجيز» أمس، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون داخل المملكة العربية السعودية في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/‏‏IR وأنظمة المهام الخاصة.

وتركز المذكرة على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة بحسب متطلبات العملاء.

وتسعى إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تسهم في تعزيز القدرات المحلية في الصناعات الجوية والدفاعية، وستمكن الشركتين من العمل معا من أجل تطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، والتي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلا عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة (SAMI) الدكتور أندرياس شوير «نعمل بشكل وثيق لتطوير صناعة خاصة في مجال الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة في السوق المحلية، إلى جانب إنشاء مركز للتميز في هذه المجالات التقنية الجديدة»، وأضاف أنه وخلال السنوات العشر المقبلة، نتوقع دعما شاملا لدورة حياة هذه التقنيات المتقدمة، بدءا من أعمال البحث والتطوير المستقلة، ووصولا إلى الاستدامة في هذه المجالات الحيوية».