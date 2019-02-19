3 مبادرات لتوطين صناعات الكهرباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن استراتيجية برنامج بناء لتوطين صناعات الكهرباء تتضمن ثلاث مبادرات رئيسة، تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.

وأوضحت السعودية للكهرباء في بيان أمس أن المبادرة الأولى تركز على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، فيما تتناول المبادرة الثانية وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعمل من خلال المبادرة الثالثة على تحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

وأطلقت السعودية للكهرباء برنامج بناء لبناء وتوظيف القدرات الوطنية، انطلاقا من اهتمام الشركة بتعظيم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات الوطنية في مجال الكهرباء للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الشركة من خلال استراتيجية توطين صناعات الكهرباء «بناء» الخاصة بالمقاولين، إلى الاعتماد على تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المقاولين المحليين.