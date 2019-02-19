شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 15208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2446 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 19118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 720 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1820 نقطة.