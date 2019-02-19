شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تبحث مع وزير البنية التحتية الإيطالى ضخ استثمارات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دانيلو تونينيلى، وزير البنية التحتية والنقل الإيطالى، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الايطالية "روما"، بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما.

وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالى البنية الاساسية من خلال تشجيع الشركات الايطالية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى هذا المجال، إضافة إلى دعم إيطاليا لعدة مشروعات فى قطاع النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا، فى ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يربط الشعبين من علاقات تاريخية ممتدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاته، نظرا لأهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، موضحة أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى كافة مجالات النقل، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة النقل، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.

وأكد وزير البنية الأساسية والنقل الإيطالى، حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة فى مجالى البنية الأساسية والنقل.