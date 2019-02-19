شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: 28 شركة تأجير تمويلى و8 شركات تخصيم توفق أوضاعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن عدد شركات التأجير التمويلى التى وفقت أوضاعها حتى الآن، والتى بلغت 28 شركة تأجير تمويلى من أصل 35 شركة نشطة فى الخمس سنوات الأخيرة، بالإضافة إلى 8 شركات تخصيم من أصل 9 شركات مرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة.

يأتى ذلك فى ضوء إعمال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018، والذى تضمن الضوابط والشروط المطلوبة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة عقب صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 – بمنتصف أغسطس الماضى - والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، وتضمنت المادة الأولى منه منح الشركات القائمة فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.

وأوضح عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الهيئة وافق بقراره رقم 6 لسنة 2019 على مد مهلة توفيق الأوضاع للشركات التي لم تتح لها الفرصة بإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارا من 14 فبراير 2019، وذلك بشرط أن تلتزم تلك الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بتقديم برنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته الشركة من إجراءات لتوفيق أوضاعها وذلك قبل 31 مارس 2019.