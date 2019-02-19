شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك للارتفاع ويحاول العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث تمكّن المتوسط المتحرك 50 من حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية على الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 1.0128 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 0.9990 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0000 والمقاومة 1.0128

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد