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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار ضيق – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر عقود خام برنت ضمن نطاق ضيق مستقراً حول مستوى 66.00 دولار، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بينما يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يشترط الثبات فوق مستويات 63.95 و63.10، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 68.00 ثم 72.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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