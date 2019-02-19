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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط في مسار ضيق منذ يوم أمس مستقراً فوق حاجز 56.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتأثر بنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 57.46 وتمتد إلى 65.00 بعد اختراق المستوى السابق، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 54.50 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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