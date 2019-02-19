شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحتاج لحافز إيجابي – تحليل - 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية وضيقة النطاق مستقراً حول 1325.00، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التخلص من العزم السلبي واكتساب عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستويات 1314.00 و1307.00، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستويات 1347.50 ثم 1365.05 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1347.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد