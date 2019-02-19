شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة للبترول" توقّع عقد إنتاج لحقل بإندونيسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة "مبادلة للبترول" عقد الإنتاج المشترك لمشروع حقل "جنوب اندامان"، الذي حصلت على حق امتيازه من الحكومة الإندونيسية عام 2018.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإنه وبموجب العقد، فقد أصبحت "مبادلة للبترول" مشغّلاً لكلٍ من حقل "جنوب اندامان" وحقل "اندامان 1" المجاور له، وشريكاً في حقل "اندامان 2".

ويقع حقل "جنوب اندامان" في منطقة "أسيه" بحوض سومطرة الشمالية البحري، وهي منطقة واعدة غير مستكشفة.

وفي ظلّ امتلاك "مبادلة للبترول" لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، ما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "مبادلة للبترول" تعمل في هذه المنطقة منذ عام 2011، من خلال اتفاقيات دراسات مشتركة.

وتوفر هذه العقود إمكانية الحصول على كميات غاز جديدة للاستهلاك المحلي في شمال سومطرة، ومن ثم التصدير للأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

وتتضمن رخصة العمل لمشروع "جنوب اندامان" إجراء دراسات مسح جيولوجي، ودراسات زلزالية ثلاثية الأبعاد في أول 3 سنوات.

وعلى صعيد التوسعات الخارجية، فبنهاية العام الماضي استكملت شركة "مبادلة للبترول"، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار، عملية الاستحواذ على حصة 20% من حصة شركة إيني الإيطالية في امتياز منطقة حقل نور البحري للغاز بشمال سيناء بمصر.

يشار إلى أن شركة مبادلة للبترول قامت بشراء تلك الحصة من امتياز نور البحري في نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار قد وقعت اتفاقية في مارس الماضي مع شركة إيني الإيطالية وبموجبها تشتري الشركة الإماراتية 10% من حصة الشركة الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز بمصر والذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي، وبقيمة 934 مليون دولار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان جديد ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك" ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو عام 2016.