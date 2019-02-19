شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف داماك العقارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة "داماك العقارية" من (BB) إلى (BB-) مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت الوكالة أيضاً تصنيف الإصدار للشركة من (BB) إلى (BB-)؛ وذلك بالنسبة لثلاثة إصدارات من الصكوك للشركة.

وأوضحت أن الإصدار الأول بقيمة 650 مليون دولار، والثاني بـ500 مليون دولار، والثالث بقيمة 400 مليون دولار، بحسب صحيفة الخليج.

وأرجعت الوكالة تخفيض تصنيفات "داماك" إلى ضعف مقاييس الائتمان للشركة خلال العامين المقبلين، مع تراجع أسعار العقارات السكنية، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العوائد التشغيلية للشركة.

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس نجاح "داماك" في تحقيق مبيعات على الخريطة لمجموعة من مشاريعها الرئيسية في دبي.

وتوقعت أن يستمر هذا في تحقيق الأرباح، وتوليد السيولة النقدية للشركة على مدار العامين القادمين.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة مؤخرا، تراجع أرباحها بنسبة 58.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 1.151 مليار درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.