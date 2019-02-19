شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الدار العقارية": هناك تقدم بمشاريع الشراكة مع "إعمار" ومبيعاتنا تجاوزت 2.5 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الشركة حققت مراحل متقدمة في أعمال تصميم مشاريع الشراكة مع شركة إعمار العقارية.

وتوقع الذيابي تنفيذ مشروع "سعديات غروف" خلال النصف الثاني من العام وإنجازه نهاية 2021 أو بداية 2022، فضلاً عن بدء تنفيذ مشروع "إعمار بيتش فرونت" في دبي، بحسب صحيفة الاتحاد.

ووقعت شركتا "الدار" و"إعمار" خلال شهر مارس الماضي اتفاقية لتأسيس شراكة وإطلاق وجهات عمرانية محلية وعالمية بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار)، حيث سيجري تطوير مشروع "سعديات غروف" في جزيرة السعديات بأبوظبي، وفي دبي سيتم تطوير الوجهة الجديدة "إعمار بيتش فرونت"، والذي يضم 7000 وحدة سكنية.

وأوضح الذيابي أن مبيعات المشاريع التطويرية خلال العام الماضي بلغت 2.6 مليار درهم، لاسيما بمشاريع وست ياس، وياس إيكرز، وممشى السعديات، وريفلكشن، والغدير، ووترز إج، والناريل.

وقال إن الربع الأخير من العام الماضي شهد أداء قوياً، حيث حققت خلاله مبيعات المشاريع التطويرية 1.3 مليار درهم، وتم بيع 78% من المشاريع التطويرية تحت الإنشاء مع نهاية عام 2018.

وبين أن "الدار"نجحت بإطلاق 1423 وحدة سكنية للبيع في عام 2018، بالإضافة إلى تسليم 1237 وحدة سكنية خلال العام الماضي.

وسجلت شركة الدار العقارية أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار درهم في عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وذلك مقابل صافي أرباح بلغ نحو ملياري درهم خلال عام 2017.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2018 نحو 321 مليون درهم، مقابل 144 مليوناً بالربع ذاته من عام 2017، بنمو 123%.