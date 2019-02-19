شكرا لقرائتكم خبر عن "المشرق" يسعى لطرح سندات دولارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسعى بنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي لطرح سندات مقومة بالدولار في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت مصادر، أن الجولة التي أجراها مسؤولون بالبنك منذ يوم 10 من الشهر الجاري للاجتماع مع مستثمرين في أوروبا وآسيا، بغرض الترتيب للإصدار المزمع لهذه السندات، كانت موفقة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى التغذية العكسية الإيجابية الهائلة من الأطراف التي عُقِدَت معها الاجتماعات، بحسب وكالة بلومبرج.

وفي مستهل الشهر الجاري فوض بنك المشرق بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل الإصدار المزمع للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والبالغ أجلها خمس سنوات بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار.

وقرر مجلس إدارة بنك المشرق في وقت سابق دعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير الجاري وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن عام 2018، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيقه صافي ربح في تلك الفترة بلغ 312 مليون درهم، مقابل 388 مليون درهم أرباحه خلال الربع الرابع من 2017.

وحقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 2.06 مليار درهم، مقابل أرباح بلغت 2.05 مليار درهم خلال العام 2017، بزيادة بلغت 0.4%.