شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من شباط/فبراير الجاري وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط التطلع لاستكمل المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في واشنطون.

في تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 15.74$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 15.76$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى مستويات 96.91 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى 59 مقابل 58 في كانون الثاني/يناير الماضي، كما نتطلع غدا الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29-30 من الشهر الماضي وأقر من خلاله أعضاء اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد نوه خلال المؤتمر الصحفي الذي تلي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نهاية الشهر الماضي لكون اللجنة الفيدرالية سوف تتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الاقتصادية تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وأن معدلات البطالة تستقر عند الأدنى لها في نصف قرن من الزمان، مع تطرقه لكون هناك بعض الفئات في المجتمع الأمريكي لا تشعر بالرخاء بعد، وأن انعكاس تحركات الفائدة على الأسواق يستغرق بعض الوقت، موضحاً أنه لا يرى أن مخاطر الركود الاقتصادي مرتفعه.

ورداً على تساؤلات بعض الصحفيين في منتدى السياسة الريفية لمؤسسة الأمل في ميسيسيبي عقب إلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي لخطابه آنذاك والذي كان تحت عنوان "التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية عالية الفقر"، نوه باول عن كون زيادة نسبة المشاركة في سوق العمل ذات أولوية مرتفعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من مستويات التوظيف الكامل.

ويذكر أن محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين أعربت في مطلع الشهر الجاري عن كونها تتوقع أن تكون الخطوة المقبلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة هي الخفض وبالأخص في حالة تسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ضرر بالاقتصاد الأمريكي، موضحة أن قرار خفض الفائدة سيكون متاحاً في تلك الحالة، ومضيفة أنه في حالة تنامي الضرر فأن الفيدرالي سيعود لسياسات التخفيف الكمي مجدداً.

بخلاف ذلك، فقد نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وأنه سوف يكون سعيداً بإلغاء التعريفات الجمركية في حالة التوصل إلى الاتفاق بين أكبر اقتصاديين في العالم يجنبهم تصعيد الحمائية التجارية واندلاع حرب تجارية، موضحاً أن إدارته أقرب للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين من أي وقت مصي، ومضيفاً أن هناك احتمالية لمد مهلة الهدنة التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا يوم الجمعة بأن المحادثات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستستكمل في واشنطون خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه يأمل في أن يتوصل المفاوضين من قبل الطرفين لاتفاق تجاري ينهي تصعيد الحمائية التجارية المرتقب مع انقضاء أجل الهدنة التجارية القائمة بين الطرفين بحلول مطلع الشهر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر نوه خلال لقائه في نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني جينبينج، إلى أنه لا يزال هناك العديد من القضايا والتحديات التي تحول دون التوصل لاتفاق تجاري بين بلاده والصين، وذلك على الرغم من أعربه بأن المحادثات التجارية خلال الأسبوع الماضي كانت إيجابية بين الطرفين، ووسط تطرقه إلى أهمية تحقيق تقدم في بعض القضايا الهمة العالقة عن طريق المفاوضات التجارية.

وفي نفس السياق، فقد أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورانس كودلو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لن تتخذ قراراً بعد حيال إذا ما كانت سوف تمد أجل الهدنة التجارية القائمة بين واشنطون وبكين لمدة 60 يوم إلى مطلع أيار/مايو المقبل، ولن تقدم على الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% بحلول مطلع الشهر القادم من عدمه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الفضة ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى نحو 1,110.95 طن مقابل نحو 1,044.3 طن في العام السابق 2017، ونود الإشارة لكون مشتريات روسيا خلال العام الماضي من المعادن النفيسة وعلى رأسهم الذهب والفضة ارتفعت بشكل ملحوظ ضمن جهودها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي في ظلال العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.