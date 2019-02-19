شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقل دانة غاز ثانى أكبر حقل للغاز بعد "ظهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ دانة غاز الإماراتية أعمال الحفر هذا العام فى حقل شمال العريش الذى يقع فى شرق البحر المتوسط، وهو أحد ثلاثة حقول لدانة غاز فى منطقة الامتياز، التى حصلت على ترخيص بالتنقيب فيها فى 2014.

وقال باتريك أولمان وارد الرئيس التنفيذى لدانة غاز، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن هذه المنطقة ربما تصبح ثانى حقل عملاق للغاز بمصر فى البحر المتوسط، بعدما أشارت بيانات سيزمية إلى وجود احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعب، من خلال الحقول الثلاثة.

وأوضح، أن دانة غاز ستضخ 5 مليارات دولار تكلفة تطوير المنطقة بأكملها فى حال النجاح فى الثلاثة حقول معا، على أن يبدأ التطوير بحلول 2023.

وأكد أولمان أن هذه البيانات ستخضع للاختبار فى أبريل أو مايو، عندما تبدأ أعمال الحفر فى المنطقة، ومن المتوقع أن تحتوى على ما بين 4 و6 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأكد "أولمان" هذا المستوى من الاحتياطى سيجعل تلك المنطقة تأتى فى المركز الثانى بعد حقل ظُهر المصرى، الذى تقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب.

ويرى الرئيس التنفيذى لدانة غاز أنه بالنسبة لمستقبل الغاز فإن سوق الغاز المصرى فى "الطالع" ولدينا ثقة أن مصر ستعلب دورا محوريا للغاز فى المنطقة بعد الشراكات مع قبرص وإيران واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين، وستصبح مصر البلد المحورية للمنطقة، وكل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق السليم، وأصبحت مصر تشهد طفرة فى الغاز وسوف يؤثر قطاع الغاز على دخل مصر وسيصح من أكبر الموارد الدولارية.

وأوضح أن الاكتشاف الجديدة ستعزز تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول الغاز ربما يكون عاملا أساسيا فى تعزيز دور مصر كمركز إقليمى لتجارة الغاز.