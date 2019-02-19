شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات للاتصالات المتكاملة (DU) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 5.04 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 5.05 درهم، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بجلسة الاحد الماضي، ومازال السهم يتداول اسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشير الى إمكانية انخفاض السهم اكثر للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 5 درهم كمستوى اول ثم 4.92 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.08 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0. وبين مستوى المقاومة هو 5.05 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط