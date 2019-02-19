شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يعكس إشارات سلبية -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين عند مستوى 0.921 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.86 درهم كمستوى اول ثم 0.73 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.94 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط