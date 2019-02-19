شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0.793 درهم، ليفقد بذلك مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 0.808 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة ساهمت في الضغط على السهم لاسفل، ونتوقع استمرار الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستوى الدعم 0.75 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط