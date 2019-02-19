شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال (SHUAA) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.664 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر سبتمبر من عام 2016، ومخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.71 درهم، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما نتوقع معه استمرار الاتجاه الهابط الحالي على المدى القصير للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 0.60 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.72 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.69 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط