شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 4.31 درهم، ثم ارتفع السهم ليغلق مرتفعا عند مستوى 4.34 درهم، في ظل تراجع كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من مستوى المقاومة الحالي عند 4.40 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ نهاية الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يدفع هذا المستوى السهم لاسفل مرة أخرى في عملية جني أرباح قد تصل لمستوى الدعم 4.20 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.31 وبين مستوى المقاومة هو 4.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد