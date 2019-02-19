شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 2550 نقطة، في ظل جلسة هادئة شهدها المؤشر حيث سجل ارتفاع بلغ 2556 نقطة بينما اقل قيمة عند 2538 نقطة، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر إعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 2600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2530 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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