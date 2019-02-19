شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر جلسة امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاق الاحد، حيث اغلق عند مستوى 10010 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 10050 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 9800 نقطة، وهو ما يقابل الهدف السعري الناتج من اختراقه للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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