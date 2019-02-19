شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار والأنظار على قرار ترامب حيال توصيات وزارة التجارة بفرض تعريفات على السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالأخص عقب تقديم وزارة التجارة الأمريكية تقرير التعريفات الجمركية إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه والتقرير التي تطرقت لاستعداد المفوضية الأوروبية للرد على الولايات المتحدة في حال قيامها برفع تعريفاتها الجمركية على السيارات الأوروبية.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1296 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1311 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1294، بينما حقق الأعلى له عند 1.1314.

هذا وتترقب الأسواق عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 21.4 مليار يورو مقابل 20.3 مليار يورو في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن إحصائية ZEW للثقة في الاقتصاد لألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تقلص الانكماش في ألمانيا إلى 14.1 مقابل 15.0 وفي المنطقة ككل إلى 18.2 مقابل 20.9 في كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس اتساعاً إلى 59 مقابل 58 في كانون الثاني/يناير الماضي، وتتطلع الأسواق غدا الأربعاء للكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير، والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% والمضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات.