شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في ثلاثة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط التطلع لاستكمل المحادثات التجارية بين الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والولايات المتحدة في واشنطون.

وفي تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.02% لتتداول عند مستويات 55.77$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.78$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 نيسان/أبريل 0.014% لتتداول عند 66.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.31$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.85 مقارنة بالافتتاحية عند 96.81.

هذا قد اختبرت العقود الآجلة لأسعار النفط مع مطلع تداولات الجلسة الأعلى لها في ثلاثة أشهر على أعتاب عودة السوق الأمريكي الذي تغيب في مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الرؤساء أمس الاثنين في أعقاب ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط الزيتي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والذي يحد بشكل أو بأخر من استفادة أسعار النفط من التقدم الأخير في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه يوم الجمعة الماضية لكون المحادثات التجارية مع الصين تسير بشكل جيد للغاية وأنه سوف يكون سعيداً بإلغاء التعريفات الجمركية في حالة التوصل إلى الاتفاق بين بلاده والصين يجنبهم تصعيد الحمائية التجارية واندلاع حرب تجارية، موضحاً أن إدارته أقرب للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين من أي وقت مصي، ومضيفاً أن هناك احتمالية لمد مهلة الهدنة التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي المقابل، أفاد الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا يوم الجمعة بأن المحادثات التجارية بين بلاده والولايات المتحدة ستستكمل في واشنطون خلال هذا الأسبوع، موضحاً أنه يأمل في أن يتوصل المفاوضين من قبل الطرفين لاتفاق تجاري ينهي تصعيد الحمائية التجارية المرتقب مع انقضاء أجل الهدنة التجارية القائمة بين بكين وواشنطون بحلول مطلع الشهر المقبل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس الماضي عن كون الأزمة السياسة في فنزويلا قد تؤثر سلباً على أسواق النفط العالمية، إلا أنه أفاد أنه لا توجد أي مقترحات جديدة لتعديل اتفاق منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام.

كما نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك بأن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بين 80 إلى 90 ألف برميل يومياً مقارنة بما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك يعد المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعاً لالتزامها بخفض إنتاجها النفط وفقاً لتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي تم إقراره من قبل منظمة أوبك وحلفها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في اجتماع المنظمة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في فيينا.

ويذكر أن منظمة أوبك كشفت الأسبوع الماضي عن تقريرها الشهري الذي أفادت من خلاله أنها ترى انخفاض الطلب لديها من النفط بواقع 240 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2019، وأنها تتوقع أن ينخفض الطلب لديها بواقع 797 ألف برميل يومياً إلى 30.8 مليون برميل يومياً، مرجيه ذلك لتوقعاتها بزيادة المروض النفطي من قبل الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة خلال العام الماضي والجاري.

وفي نفس السياق، تتوقع منظمة أوبك أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 10.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير الماضي، مع العلم أن السعودية كانت تستهدف إنتاج 10.3 مليون برميل يومياً مع دخول اتفاق أوبك لخفض الإنتاج في مطلع هذا العام حيز التنفيذ، وفي المقابل، أعربت وكالة الطاقة الدولية أيضا يوم الثلاثاء أنه من المبكر الجزم بأنه هناك تباطؤ في نمو الطلب العالمي للنفط.

ونوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الثلاثاء الماضي أن بلاده ستقوم بخفض إنتاجها النفطي إلى 9.8 مليون برميل يومياً خلال آذار/مارس المقبل، مع تأكيده على التزام المملكة العربية السعودية باتفاق خفض الإنتاج العالم للنفط من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة، وسط أفادته بأن بلاده سوف تقوم بخفض صادراتها النفطية إلى 6.9 مليون برميل يومياً الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 857 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 15 شباط/فبراير الجاري، موضحة توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، ونود الإشارة الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.